Calcio Eccellenza | Fratres Perignano vittoria play-off

Nel campionato di Eccellenza, la ventitreesima giornata vede protagoniste le squadre pisane, con la vittoria dei play-off per la Fratres Perignano e la prestazione della Cenaia. Il San Giuliano, invece, ha osservato il turno di riposo. Un momento importante per la regione, che conferma l’interesse e la competitività del torneo locale.

Pisa 26 gennaio 2026 – In Eccellenza la ventitreesima giornata di campionato esalta le due pisane in campo, Fratres Perignano e Cenaia, mentre il San Giuliano ha osservato il proprio turno di riposo. Il Fratres Perignano batte 2 – 1 la Pro Livorno Sorgenti: vantaggio di Meucci in apertura, nella ripresa pareggia l'ex Freschi, ma quasi allo scadere ancora una volta il bomber Giordani decide la sfida e da tre punti d'oro alla squadra di mister Fanani, priva di Remorini, Remedi e Lupi per squalifica. Una vittoria che permette ai rossoblù di agganciare la quinta piazza play-off per la D con trentatre punti, uno in meno della Cerretese quarta, e quattro in meno del Viareggio sconfitto di misura nel derby contro la Lucchese capolista (1 – 0).

