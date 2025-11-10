Calcio Eccellenza | Fratres Perignano batte il Viareggio
Pisa 10 novembre 2025 – In Eccellenza una grande vittoria per il Fratres Perignano, un pareggio per il San Giuliano, ed ancora una sconfitta per il Cenaia di mister Sena, ultimo in classifica. Allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ di Perignano il Fratres conquista una gran bella vittoria battendo con un secco 2 – 0 il Viareggio. Tre punti pesanti per i rossoblù di mister Fanani che salgono al sesto posto in classifica con quindici punti in dieci partite. A segno il centravanti Giordani, raddoppio col centrale difensivo Vittorini. Gara giocata senza la presenza dei tifosi viareggini ai quali è stata vietata la trasferta, ed arbitrata dall’arbitro Urru di Sassari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
