Calci sputi e minacce di morte alla ex moglie | arrestato 58enne a Napoli

A Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato nel quartiere San Carlo Arena per stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. La donna, di 54 anni, ha subito mesi di violenze, minacce e comportamenti aggressivi. L’intervento dei carabinieri ha garantito la sua sicurezza, ponendo fine a un periodo difficile di paura e sofferenza.

Un uomo arrestato e una donna finalmente al sicuro dopo giorni di paura. A Napoli, nel quartiere San Carlo Arena, i carabinieri hanno fermato un 58enne accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie, una 54enne che per mesi avrebbe subito violenze e minacce. Dopo quell’aggressione, la vittima non avrebbe denunciato immediatamente, sperando che tutto finisse lì. Ma da quel momento sarebbe iniziata una vera persecuzione: chiamate continue, offese, minacce e appostamenti sotto casa che hanno fatto sentire la 54enne come segregata. Il 58enne avrebbe alzato ulteriormente il livello di pressione inviando messaggi vocali con minacce di morte anche alle amiche della donna, che si sono strette attorno a lei e l’hanno spinta a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sputi sul volto, calci e minacce di morte: incubo per una 54enneUna donna di 54 anni ha vissuto un episodio di violenza che ha coinvolto sputi sul volto, calci e minacce di morte.

