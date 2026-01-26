Buongiorno Italia Sinner e Musetti volano ai quarti

Buongiorno Italia, Sinner e Musetti avanzano ai quarti di finale. Lorenzo Musetti, sorridente, ha superato senza difficoltà Taylor Fritz in tre set, mantenendo il servizio intatto. Entrambi i tennisti confermano il buon momento e la crescita nel circuito internazionale, portando entusiasmo e fiducia nel tennis italiano. La loro performance apre nuove prospettive per il proseguo del torneo.

Fili d'erba Tutto troppo facile per il numero 2 sudtirolese nel derby con Darderi. Bene anche Lorenzo Musetti, che adesso dovrà vedersela contro l'eterno Djokovic Fili d'erba Tutto troppo facile per il numero 2 sudtirolese nel derby con Darderi. Bene anche Lorenzo Musetti, che adesso dovrà vedersela contro l'eterno Djokovic Buongiorno Italia, scrive sul vetro della telecamera un raggiante Lorenzo Musetti dopo aver disinnescato l’americano Taylor Fritz in tre facili set, senza mai perdere il servizio. Poteva essere un match insidioso, si è rivelata poco più di una formalità. In Italia sono circa le sette del mattino, qui a Melbourne Park metà pomeriggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Buongiorno Italia, Sinner e Musetti volano ai quarti Australian Open, Musetti e Sinner volano ai quartiLorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. Melbourne, Sinner e Musetti ai quartiDue italiani avanzano ai quarti di finale a Melbourne. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Musetti, vittoria e dedica speciale sulla telecamera: Buongiorno Italia; Australian Open, oggi Sinner-Darderi – Diretta; LIVE Sinner-Gaston 6-2 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: primi due set dominati, poi il francese alza bandiera bianca; Il Varietà di Musetti non lascia speranze a Fritz. Lorenzo è ai quarti con Djokovic. Musetti, vittoria e dedica speciale sulla telecamera: Buongiorno Italia(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all’Italia. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre s ... msn.com Sinner-Giron live agli Australian Open, risultato in diretta Jannik vince in tre set 6-3; 6-4; 6-2, agli ottavi affronterà Rune. «Devo alzare il livello»L'azzurro raggiunge gli ottavi del primo Slam della stagione superando agevolmente l'americano n.46 del mondo ... corriere.it Mostruoso. Granitico. Implacabile. Ingiocabile. Buongiorno Italia, È Tutto Vero. Lorenzo Il Magnifico c’è (Foto via Eurosport Italia) - facebook.com facebook "Buongiorno Italia", dedica speciale di Musetti agli Australian Open 2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.