Melbourne Sinner e Musetti ai quarti

Due italiani avanzano ai quarti di finale a Melbourne. Jannik Sinner ha conquistato la vittoria nel derby contro Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2), mantenendo viva la possibilità di difendere il titolo. Entrambi i tennisti dimostrano un buon stato di forma in questa fase del torneo, confermando l'interesse per il tennis italiano in questa manifestazione.

10.28 Due italiani ai quarti a Melbourne.Jannik Sinner si aggiudica il derby con Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6 (2) e prosegue la difesa del titolo. Il n.2 Atp va spedito fino a metà del 2° set,quando l'italoargentino comincia a metterlo in difficoltà.Nel 3° Darderi non concede break e ha pure qualche chance, ma si arrende poi al tiebreak. Lorenzo Musetti raggiunge il suo miglior risultato in Australia e si regala il quarto con Djokovic. Match con Taylor Fritz amministrato con intelligenza e chiuso 6-2 7-5 6-4 in 2h04'.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quartiL'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi degli Australian Open 2026 rappresenta un derby italiano nel torneo di Melbourne.

Tennis, Musetti ai quarti a Melbourne: “Orgoglioso di me stesso, mi sento più maturo”Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale a Melbourne, dimostrando crescita e maturità nel suo gioco.

IL NUOVO RIVALE DI SINNER E ALCARAZ LEARNER TIEN AI QUARTI DEGLI AUSTRALIAN OPEN! #australianopen

