Buone notizie da Campo Staffi un' azienda risponde al bando per la gestione del tapis roulant ed il punto ristoro

Campo Staffi ha annunciato di aver presentato una manifestazione di interesse per partecipare al bando in scadenza il 24 gennaio 2026, relativo alla gestione del tapis roulant e del punto ristoro di Valle Manuela. Questa iniziativa mira a garantire servizi efficienti e di qualità per gli utenti delle strutture. La partecipazione rappresenta un passo importante per il futuro delle attività sul territorio, mantenendo l’attenzione alle esigenze della comunità.

“Comunichiamo che è stata presentata una manifestazione di interesse al bando in scadenza il 24012026 per la gestione dei tapis roulant e del baretto di Valle Manuela”. Questo il messaggio apparso sui social nelle ore scorse che finalmente dopo mesi di lunghe attese apre uno spiraglio nella ripartenza della stazione sciistica di Campo Staffi nel comune di Filettino nel nord della Provincia di Frosinone. Quello che si è chiuso la settimana scorsa è il quarto bando predisposto dall'amministrazione guidata dal sindaco De Meis, nei primi si era tentata la strada dell'assegnazione di tutti gli impianti di risalita presenti con la possibilità di gestirli per decenni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

