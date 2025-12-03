Punto ristoro al laghetto Dopo il bando deserto è pronta un’altra gara

Ripubblicare il bando dopo aver apportato opportuni aggiustamenti. È questa la strada che intende percorrere la Giunta-Marchetti per arrivare all’affidamento del punto di ristoro del laghetto Scardovi di viale Terme dopo che il precedente bando, quello pubblicato a settembre, è andato deserto. Il Comune, appena concluso il bando poco più di una settimana fa, aveva fatto sapere che "nel corso del periodo di apertura del bando sono comunque pervenute sei richieste di informazioni finalizzate al sopralluogo e sono stati effettuati tre sopralluoghi presso la struttura da parte di soggetti interessati, che tuttavia non hanno poi formalizzato la propria candidatura, aggiungendo "l’intenzione nelle prossime settimane di avviare le valutazioni tecnico-amministrative e politiche utili a definire i passi successivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

