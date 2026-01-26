Bungalow da abbattere Bozzolo niente sanatoria I proprietari in tribunale

A Bozzolo, i proprietari di un bungalow costruito circa cinquant'anni fa si trovano in tribunale, dopo che il Comune ha ordinato la sua demolizione, ritenendolo privo di sanatoria e senza titolo edilizio. La vicenda, iniziata otto anni fa, evidenzia le complessità legate alle normative edilizie e alle procedure di regolarizzazione di immobili storici.

Quei bungalow esistono da ormai cinquanta anni. Ma otto anni fa il Comune, convinto che i manufatti fossero stati realizzati senza titolo edilizio, ne ordinò la demolizione. Dopo un ricorso al Tar, oggi è di nuovo braccio di ferro tra il Comune di Brugnato e i proprietari delle strutture realizzate negli anni Settanta nella frazione di Bozzolo. Dodici quelli che, assistiti dall'avvocato Gabriele Calevro, hanno presentato un altro ricorso al Tar ligure per chiedere l'annullamento del provvedimento con cui il Comune non ha concesso la sanatoria al fine di regolarizzare l'esistenza dei manufatti: piccole casette, molte delle quali vissute durante tutto l'anno, che rischiano di essere rase al suolo.

