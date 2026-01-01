Il de profundis online di Grillo | stavolta da filosofo nel bozzolo Tra un delirio e l’altro si riscopre postumo ma più che mai presente per sferzare Conte&co

L’ultimo intervento di Beppe Grillo online si presenta come una riflessione dal tono più filosofico, lontano dai toni esplosivi del passato. Tra analisi e critiche, il suo scritto rivela una figura che si riscopre “postuma” ma ancora attiva nel dibattito politico, puntando il dito contro i suoi ex alleati e il governo. Un approccio sobrio e riflessivo, che evidenzia il cambiamento di un personaggio storico del panorama italiano.

C’è stato un tempo in cui Beppe Grillo riempiva le piazze e le prendeva a vaffa. Oggi, più mestamente, si accontenta di riempire il suo blog con una prosa che oscilla tra il misticismo da spiaggia e il rancore di chi è stato messo alla porta dai suoi stessi ex sodali di “esperimento” politico. E allora, l’ultimo messaggino di fine anno del Fondatore – o meglio, del “licenziato” di lusso da Giuseppe Conte – è un capolavoro di egocentrismo involontariamente comico. Il ritorno online di Beppe Grillo: stavolta da “filosofo del bozzolo”. Grillo ci informa, dall’alto di una bacheca web sempre più deserta, di vivere in uno stato di grazia: un “bozzolo dalle dimensioni infinite” dove non sente dolore, noia o tristezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

