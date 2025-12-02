Fiumi Uniti sanatoria in extremis Capanno non più da abbattere

Prima il Comune di Ravenna e poi il Tar di Bologna: quel capanno era in definitiva da abbattere. E ora pure il Consiglio che, dichiarando "estinto il giudizio" con apposita sentenza, appena depositata, in seguito a recente rinuncia dei diretti interessati, ha di fatto passare in giudicato il verdetto dei colleghi bolognesi. Tuttavia nel frattempo la pratica di richiesta di sanatoria si è chiusa con il rilascio di una sorta di titolo edilizio. A conti fatti dunque non si demolisce più. Protagonista della vicenda è uno delle decine di capanni da pesca sparsi sull’argine destro dei Fiumi Uniti. Dal punto di vista paesaggistico, si tratta di una figura storica dell’orizzonte ottico ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

