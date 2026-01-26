Dopo la sconfitta contro la Juventus, Luciano Spalletti ha commentato l’assenza di alcuni titolari del Napoli, affermando che “il Napoli aveva in campo ben dieci titolari su undici”. La frase ha suscitato reazioni tra i tifosi, che hanno interpretato le parole come una mancanza di rispetto o di responsabilità. La dichiarazione ha alimentato un dibattito sulla gestione della squadra e sullo stato di emergenza percepito dai supporters partenopei.

LA FRASE DELLA DISCORDIA. Nel post-partita di Juventus-Napoli (3-0), Luciano Spalletti ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto infuriare i tifosi partenopei: “Il Napoli aveva in campo ben dieci titolari su undici”. Una frase che sminuisce l’emergenza totale vissuta da Antonio Conte, costretto a rinunciare a pilastri come Milinkovic-Savic, Rrahmani, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano. I sostenitori azzurri, che consideravano Spalletti un idolo (è cittadino onorario), si sentono traditi da una disamina ritenuta poco oggettiva e irrispettosa della verità dei fatti. Spalletti tradisce Napoli? La frase che cancella la storia: “Avevano 10 titolari”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Bufera Spalletti: la frase sull’emergenza Napoli fa infuriare i tifosi

Napoli, la scelta di Lucca fa infuriare i tifosi: è accaduto poco faLorenzo Lucca sta lasciando il Napoli dopo un confronto con il suo procuratore.

Napoli – Verona, proseguono le polemiche: la decisione sugli arbitri fa infuriare i tifosiDopo la partita tra Napoli e Verona del 7 gennaio 2026, le discussioni sulle decisioni arbitrali continuano a suscitare commenti e proteste tra tifosi e addetti ai lavori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Spalletti e la (brutta) frase sul Napoli: tifosi giustamente delusiLuciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, era uno dei grandi ex di Juventus-Napoli. Il toscano, in Campania, ha vinto uno scudetto storico, il primo del post Diego Armando Maradona. Al tecnico è s ... msn.com

Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan JesusJuventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium chiude i conti. Bufera su Juan Jesus ... sport.virgilio.it

Il trend virale del 2016: bufera Spalletti, ricordate cosa faceva esattamente 10 anni fa C'entrano Totti e... - facebook.com facebook