Abuso di posizione dominante l’Antitrust indaga su Meta Sotto accusa i chatbot di intelligenza artificiale

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di abuso di posizione dominante l’accusa nei confronti di Meta da parte dell’ Antitrust, che ha avviato un procedimento cautelare ai danni della multinazionale. Al centro dell’attenzione le nuove condizioni contrattuali, introdotte il 15 ottobre scorso dalle nuove condizioni d’uso WhatsApp Business Solution Terms, oltre all’integrazione di nuove funzioni Meta Ai. Secondo l’Autorità queste introduzioni potrebbero limitare gli altri servizi AI Chatbot, e sarebbe una violazione delle leggi europee in materia. Le condizioni all’interno del nuovo contratto escludono dalla piattaforma WhatsApp tutte le imprese concorrenti di Meta Ai nel mercato dei servizi AI Chatbot, i sistemi di chat informatici con cui conversiamo ormai quasi giornalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

