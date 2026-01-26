Paolo De Chiesa commenta un incidente di Federica Brignone, atleta di rilievo nel settore sciistico. Durante una discesa, la sportiva ha raggiunto i 130 kmh prima di cadere contro le reti, un episodio che De Chiesa definisce il più grave che abbia mai visto in slalom gigante. Questo evento evidenzia la rischiosità delle competizioni di alto livello e l’importanza delle misure di sicurezza nel mondo dello sci.

“Quello di Federica Brignone è l’ incidente più grave che io abbia mai visto e che ricordi in slalom gigante. Il fatto che sia tornata a sciare in Coppa del Mondo e sia arrivata sesta su una pista come la Erta è incredibile, quasi un’impresa oltre le umane possibilità “. A meno di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Paolo De Chiesa commenta la situazione di una delle atlete più attese, portabandiera dell’Italia ai Giochi. Brignone è stata protagonista di un clamoroso rientro 292 giorni dopo il tremendo infortunio che le ha provocato la rottura di piatto tibiale, perone e crociato anteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Brignone ha inforcato gli sci da discesa: viaggia a 130 km all’ora, l’altro giorno è caduta contro le reti”: parla Paolo De Chiesa

