Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, conduce uno stile di vita intenso e articolato. A 30 anni, è mamma di due figli e dedica molto tempo alla sua salute e benessere, alternando allenamenti in palestra, escursioni sulla neve e corsa, raggiungendo anche i 130 km settimanali. La sua routine combina attività fisica e attenzione alla dieta, mantenendo un equilibrio tra famiglia e sport.

Ultra trail runner e scialpinista, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ha ereditato dai genitori l’amore per la natura e lo sport. A 30 anni Natalia Mastrota, mamma di due bimbi e una vita sempre in movimento, si racconta tra allenamenti sulla neve (spesso in compagnia della campionessa Fernanda Maciel), corsa all’indietro sul tapis roulant, e palestra. Il trail running oggi è un’attività che l’appassiona particolarmente e non a caso partecipa a gare molto impegnative in giro per il mondo. “Ho preso parte a diverse competizioni del circuito UTMB di 70 km e 100 km, a Tenerife e in Thailandia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Natalia Mastrota:"La mia routine tra palestra, sci e corsa fino a 130 km a settimana"

Leggi anche: La verità svelata sul divorzio di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: Tutti i dettagli!

Leggi anche: Giorgio Mastrota, il vero motivo dell’addio a Natalia Estrada: “Ho mentito”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giorgio Mastrota: «Con Natalia Estrada mai litigato, ma non siamo amici. Il trono a Uomini e Donne? Finì male, ma a Maria non potevo dire no»Non si può non menzionare il matrimonio finito con Natalia Estrada: «Ho passato dei momenti brutti, mi è dispiaciuto, ho accusato il colpo, ma lo ha accusato anche lei e nostra figlia, perché i bimbi ... leggo.it

Giorgio Mastrota: «Con Natalia Estrada mai litigato, ma non siamo amici. Il trono a Uomini e Donne? Finì male, ma a Maria non potevo dire no»Nell'intervista a Fanpage, Giorgio Mastrota ha raccontato dell'amore con la moglie Floribeth, con cui è sposato dal 2022. Un amore sbocciato 13 anni fa: «Sarò onesto, all'inizio mi ha colpito la sua ... leggo.it