‘La scodata’ di De Chiesa | Brignone? Lasciamola in pace! Goggia mi dà fiducia per discesa e superG

ALEX VINATZER PIÙ GIGANTISTA CHE SLALOMISTA?. Ha fatto due bellissime seconde manche sia a Soelden sia a Copper Mountain, facendo anche segnare il miglior tempo di frazione nella gara americana. In questo momento lo vedo certamente meglio in gigante che in slalom. Se scia così ha carte notevoli da giocarsi in questa disciplina. Vedremo se ci sarà una conferma a Beaver Creek, ma attendiamo anche ulteriori verifiche in slalom, perché le sue qualità in questa specialità sono un po' offuscate dai problemi tecnici. Se riuscisse a risolverli, sboccerebbe anche lì, perché ha talento. Ad ogni modo, al momento mi viene da dire che è più gigantista.

