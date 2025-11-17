Festa alla residenza per anziani Suor Angela Molari nonna Fernanda festeggia 100 anni
Si è svolta nei giorni scorsi, sabato 15 novembre, la festa per i cento anni della signora Fernanda Maria Baldacci, che ha celebrato questo importante traguardo insieme alla famiglia presso la residenza per anziani “Suor Angela Molari”, in centro storico.Nata il 6 novembre 1925, la signora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
