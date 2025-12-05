A Rocchetta Sant’Antonio appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

Il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’ arriva a Rocchetta Sant’Antonio. L’appuntamento è per domenica 7 dicembre alle 18 in piazza Aldo Moro che per l’occasione diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove le famiglie potranno sognare sulle note dei più celebri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

