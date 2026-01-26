Bove via alla seconda vita al Watford | Amo le sfide qui non di passaggio

Bove inizia la sua seconda avventura al Watford, firmando con il club fino al 2031. L’ex giocatore di Roma e Fiorentina affronta con determinazione questa nuova fase, anche se non sono ancora chiare le tempistiche per il ritorno in campo. La sua esperienza rappresenta un’opportunità di crescita personale, mentre si prepara ad affrontare le sfide di una carriera sempre più articolata.

"Io amo le grandi sfide e non sono qui di passaggio". La seconda vita dell'Edoardo Bove calciatore inizia nel nord-ovest di Londra, dove oggi si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Watford. Il club di proprietà della famiglia Pozzo e tifato da Elton John, che ha avuto per una stagione Gianluca Vialli in panchina e che ha visto in campo, tra gli altri, pure ex nazionali azzurri come Ogbonna e Diamanti. E che adesso è in piena zona playoff della Championship (la seconda serie inglese), con l'obiettivo di tornare in Premier League. "Ho scelto questo club perché sono il tipo di giocatore che ama queste sfide: è una società ambiziosa che punta a un traguardo importante e io amo le grandi sfide", esordisce l'ex Roma e Fiorentina, fermo dal 1 dicembre 2024 quando subì un arresto cardiaco in campo durante la gara dei viola contro l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

