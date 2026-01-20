Edoardo Bove si avvicina al ritorno in campo con il Watford. Secondo fonti di LaPresse, il trasferimento dell’ex centrocampista di Roma e Fiorentina al club inglese di Championship è ormai prossimo alla conclusione, con solo da formalizzare gli ultimi dettagli. Un passo importante per la sua carriera, che potrebbe presto riprendere con la nuova squadra.

E’ sempre più vicino il ritorno in campo di Edoardo Bove. Secondo quanto apprende LaPresse c’è solo da formalizzare il trasferimento dell’ex centrocampista di Roma e Fiorentina al club inglese di Championship. Sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, la presenza del dispositivo che rileva le alterazioni del ritmo cardiaco impedisce a Bove di giocare in Italia, dato che la normativa italiana è restrittiva. Ma la situazione all’estero è differente e nel Regno Unito è in vigore un approccio più flessibile basato sulla valutazione del rischio individuale anziché su un divieto automatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bove vicino al ritorno in campo: su di lui c’è il Watford

Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in ItaliaEdoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship.

Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, raccolta fondi per aiutare il papà: “Resti vicino a lui senza l’ansia di tornare al lavoro"Leonardo Bove è attualmente ricoverato a Zurigo, dove resterà a tempo indefinito a causa delle sue condizioni di salute.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Edoardo Bove pronto al ritorno: è vicino al Watford; Ultime ore da giocatore della Roma: Bove vicino alla risoluzione, poi ripartirà dall’Inghilterra; Crans Montana, Leonardo Bove al Niguarda: è ancora grave. La raccolta fondi per il papà: Deve stare vicino al figlio, ha ustioni sul...; Mercato: Roma, Bove vicino al Watford. Mazzocchi rifiuta il Sassuolo, il Lecce su Cheddira.

Il ritorno al calcio di Edoardo BoveIl centrocampista tornerà a giocare con il Watford, nella Championship inglese. Nel contratto è presente un gentlemen’s agreement per liberarlo in caso di chiamata da parte di una big europea ... ilfoglio.it

Bove come Eriksen, risoluzione con la Roma e ritorno in campo in Inghilterra: vicino l’accordo col WatfordSvolta di carriera alla Eriksen per Bove, che dopo la risoluzione del contratto con la Roma potrebbe trasferirsi in Inghilterra al Watford della famiglia Pozzo ... sport.virgilio.it

Dopo più di un anno di stop dovuto al problema al cuore, Bove è vicino al rientro in campo https://www.pagineromaniste.com/oggi-visite-mediche-per-bove-al-watford-e-domani-la-firma-sul-contratto/ - facebook.com facebook

#Bove #Roma Risoluzione del contratto vicino, poi il Watford x.com