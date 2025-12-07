Bonus e-bike | 700mila euro C’è il premio per l’acquisto | Ma solo a chi pedalerà

Più di 700mila euro a disposizione per i fiorentini e i residenti dei comuni limitrofi come bonus per l’acquisto di e-bike e cargo bike. È la mossa di Palazzo Vecchio che, durante l’ultima giunta, ha messo nero su bianco un bando per iniettare liquidità nelle tasche dei residenti spingendoli verso la mobilità sostenibile. Il bonus verrà erogato a rimborso dell’acquisto e soltanto dopo aver ’testimoniato’ di aver utilizzato il mezzo negli spostamenti casa-lavoro percorrendo un certo numero di chilometri. Ma procediamo con calma. Primo punto: le domande potranno essere presentate dalle 10 del 9 dicembre alle 12 del 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus e-bike: 700mila euro. C’è il premio per l’acquisto: "Ma solo a chi pedalerà"

Altre letture consigliate

Bonus bici a Firenze, bando da oltre 700.000 euro. Per l'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita #ANSA Vai su X

Previsti 500 euro per le due ruote elettriche, 1000 per le cargo-bike. Domande dal 9 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Bonus e-bike: 700mila euro. C’è il premio per l’acquisto: "Ma solo a chi pedalerà" - Il bando di Palazzo Vecchio: domande al via dal 9 dicembre fino a marzo 2026. Scrive lanazione.it

Bonus bici: a Firenze un bando da 700mila euro per e-bike e cargo-bike - Il Comune apre dal 9 dicembre il nuovo bando che offre contributi per l'acquisto e l'utilizzo della bicicletta elettrica ... intoscana.it scrive

Bonus bici a Firenze, bando da oltre 700.000 euro - bike e cargo bike a pedalata assistita, per favorire una mobilità ciclabile sempre più diffusa e adatta agli spostamenti quotidia ... Secondo msn.com

Bonus bici: un bando da € 700.000 - Domande dal 9 dicembre: 500€ per le due ruote elettriche, 1. Riporta nove.firenze.it

Firenze, bonus per acquistare biciclette con pedalata assistita. A chi è rivolto il contributo e come ottenerlo - La sindaca Funaro: “Un nuovo passo verso una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti”. Segnala lanazione.it