Bonifica Parmense 3.000 chilometri di sponde di canali consortili sfalciati per la sicurezza idraulica del territorio

La Bonifica Parmense ha completato anche quest’anno il servizio di sfalcio dei canali consortili nella pianura, assicurando la sicurezza idraulica del territorio. Con l’ausilio di 16 mezzi tra escavatori e trattori dotati di trincia e benna falciante, sono stati sfalciati circa 3.000 chilometri di sponde, mantenendo efficiente il sistema di gestione delle acque e prevenendo rischi di allagamenti.

Anche per l’anno appena terminato si è concluso il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, in collaborazione con personale esterno, è intervenuta grazie all'ausilio di 16 mezzi fra escavatori e trattori, dotati di trincia e benna falciante, in tre diverse turnazioni (primo periodo in calendario, quello primaverile-estivo; secondo intervento effettuato nel periodo autunnale; e un terzo periodo, quello estivo, su quei canali che presentavano particolari esigenze idrauliche o irrigue). L'importo complessivo degli interventi è finanziato dal Consorzio per 1 milione di euro e i lavori hanno riguardato l’intera rete di canalizzazioni, lunga 3000 chilometri.🔗 Leggi su Parmatoday.it

