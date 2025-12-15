Bonifica Parmense terminate le elezioni consortili

Sono state concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale. L’evento rappresenta un importante momento di partecipazione e rinnovamento per il consorzio, che gestisce le attività di bonifica e tutela del territorio nella provincia di Parma.

Si sono ufficialmente svolte e concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense, indette, nel pieno rispetto della Legge Regionale n. 421984, dall'Ente in relazione al mandato amministrativo 2026-2030. Si è votato nella giornata di. Concluse le operazioni di voto nei 5 seggi di Parma e nelle 21 sedi dislocate nei comuni della provincia.