Impianto Omnia senza bonifica Carmina M5s denuncia il rischio ambientale

A quasi due anni dal devastante incendio all’impianto Omnia di Licata, la situazione rimane critica: la bonifica dell’area non è ancora stata completata, sollevando gravi preoccupazioni ambientali. Carmina del Movimento 5 Stelle denuncia il rischio persistente per la salute pubblica e l’ambiente, evidenziando l’urgenza di interventi concreti e tempestivi per risanare il sito e garantire sicurezza.

© Agrigentonotizie.it - Impianto Omnia senza bonifica, Carmina (M5s) denuncia il rischio ambientale "A quasi due anni dal devastante incendio dell'impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la bonifica dell'area non risulta ancora completata. Rifiuti combusti e materiali potenzialmente contaminanti sono tuttora presenti ed esposti agli agenti atmosferici, con un rischio ambientale e. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Due anni dopo l'incendio Omnia, l'allarme dei parlamentari: "Serve un intervento immediato"; Rifiuti combusti di Omnia non rimossi: domani sopralluogo e conferenza dei parlamentari; Rifiuti combusti all'impianto Omnia, conferenza dei deputati M5S, Pd e Controcorrente. Impianto Omnia, Carmina deposita interrogazione: "rischio ambientale e sanitario" - "A quasi due anni dal devastante incendio dell'impianto di stoccaggio rifiuti OMNIA di Licata, la bonifica dell'area non risulta ancora completata. grandangoloagrigento.it

Due anni dopo l’incendio Omnia, l'allarme dei parlamentari: “Serve un intervento immediato” - Convocata una conferenza stampa l’11 dicembre davanti al sito per chiedere azioni urgenti sulla bonifica. agrigentonotizie.it

“Rifiuti combusti di Omnia mai rimossi”, iniziativa dei deputati di M5S, PD e Controcorrente - “A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati giacciono ancora accatastati all’aperto, esp ... quilicata.it

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: "una bomba ecologica" #Licata #Politica

