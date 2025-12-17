Impianto Omnia senza bonifica Carmina M5s denuncia il rischio ambientale
A quasi due anni dal devastante incendio all’impianto Omnia di Licata, la situazione rimane critica: la bonifica dell’area non è ancora stata completata, sollevando gravi preoccupazioni ambientali. Carmina del Movimento 5 Stelle denuncia il rischio persistente per la salute pubblica e l’ambiente, evidenziando l’urgenza di interventi concreti e tempestivi per risanare il sito e garantire sicurezza.
"A quasi due anni dal devastante incendio dell’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la bonifica dell’area non risulta ancora completata. Rifiuti combusti e materiali potenzialmente contaminanti sono tuttora presenti ed esposti agli agenti atmosferici, con un rischio ambientale e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
