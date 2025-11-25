Archiviato il periodo di training internazionale ed il debutto stagionale sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, la Nazionale italiana di bob si prepara ad affrontare questo weekend a Innsbruck la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Il budello di Igls sarà teatro di un nuovo appuntamento del circuito maggiore riservato sia al bob a 2 che al bob a 4 tra sabato 29 e domenica 30 novembre. In casa Italia il direttore tecnico Maurizio Oioli ha deciso di confermare la convocazione dei 13 atleti già impegnati nel test event olimpico di Cortina: Patrick Baumgartner, Alex Verginer, Mattia Variola, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Fabio Batti, Mario Lambrughi, Riccardo Ragazzi, Jose Delmas Obou, Alex Pagnini, Alexi Atchori Essoh e Massimiliano Di Stasio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, i convocati dell’Italia per Igls: Baumgartner sogna di avvicinare la zona podio