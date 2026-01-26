Ruggi restituita la mobilità ad un paziente affetto da anchilosi bilaterale dell' anca

L’équipe di Ortotraumatologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, guidata dal dottor Mauro Nese, ha eseguito con successo un intervento complesso per trattare l’anchilosi bilaterale dell’anca. L’operazione ha permesso al paziente di recuperare la mobilità e migliorare significativamente la propria qualità di vita, offrendo una soluzione efficace a una condizione debilitante.

Un intervento chirurgico di altissima complessità, eseguito dall'equipe di Ortotraumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, diretta dal dottore Mauro Nese, ha restituito la mobilità e una nuova qualità di vita ad un paziente che da anni era fortemente limitato nelle relazioni sociali e nei movimenti quotidiani. Quest'ultimo, era affetto da una grave coxartrosi bilaterale, patologia progressivamente aggravata da un peso corporeo superiore a 150 kg. Proprio l'obesità severa, insieme a numerose comorbidità, aveva reso nel tempo estremamente rischioso, il necessario intervento chirurgico, tanto che in precedenza nessuna struttura ospedaliera aveva ritenuto possibile procedere all'operazione.

