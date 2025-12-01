Santo Stefano Magra bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio Salvata dalle corde per stendere il bucato

Ilsecoloxix.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ponzano Magra – Tragedia sfiorata a Ponzano Magra (nel Comune Spezzino di Santo Stefano) intorno alle 8 di stamattina. Per cause ancora da accertare, mentre la madre stava. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

santo stefano magra bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio salvata dalle corde per stendere il bucato

© Ilsecoloxix.it - Santo Stefano Magra, bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio. Salvata dalle corde per stendere il bucato

Altre letture consigliate

santo stefano magra bimbaSanto Stefano Magra, bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio. Salvata dalle corde per stendere il bucato - Ponzano Magra – Tragedia sfiorata a Ponzano Magra (nel Comune Spezzino di Santo Stefano) intorno alle 8 di stamattina. ilsecoloxix.it scrive

Bimba di 4 anni cade dal terzo piano a La Spezia, fili del bucato la salvano: ricoverata al Gaslini - Nella caduta la piccola è atterrata prima sui fili del bucato degli appartamenti dei piani inferiori che ne hanno rallentato la velocità ... Da fanpage.it

santo stefano magra bimbaBimba cade dal terzo piano, la caduta attutita dai fili del bucato - Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all'ospedale Gaslini dopo essere caduta dal terzo di un palazzo a Ponzano Magra, in provincia della Spezia. Segnala rainews.it

santo stefano magra bimbaBimba di 4 anni cade dal terzo piano, terrore in casa. La piccola è precipitata da un parapetto - Dinamica ancora da accertare, ma la caduta sarebbe stata attutita da alcune corde da bucato ai piani inferiori. Segnala msn.com

Bimba cade dal terzo piano a Ponzano: i panni stesi attutiscono la caduta. Volo d’urgenza al Gaslini - Paura questa mattina a Ponzano Magra per una bimba di pochi anni, e non ancora in età scolare, caduta dal terzo piano di un palazzo. Riporta msn.com

Auto contro muro a Santo Stefano Magra: bambina di 7 anni trasportata al Mayer in elicottero - Santo Stefano Magra – Paura, nel pomeriggio del 16 giugno, per una bambina di sette anni, ricoverata all’ospedale Mayer di Firenze, dopo un incidente stradale verificatosi intorno alle 16. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Santo Stefano Magra Bimba