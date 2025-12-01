Santo Stefano Magra bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio Salvata dalle corde per stendere il bucato
Ponzano Magra – Tragedia sfiorata a Ponzano Magra (nel Comune Spezzino di Santo Stefano) intorno alle 8 di stamattina. Per cause ancora da accertare, mentre la madre stava. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Auto contro muro a Santo Stefano Magra: bambina di 7 anni trasportata al Mayer in elicottero - Santo Stefano Magra – Paura, nel pomeriggio del 16 giugno, per una bambina di sette anni, ricoverata all’ospedale Mayer di Firenze, dopo un incidente stradale verificatosi intorno alle 16. Lo riporta ilsecoloxix.it