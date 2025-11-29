Zazzaroni su Gasperini | Tutto si può dire della sua Roma tranne che…

Inter News 24 Zazzaroni ha messo sotto la lente d’ingrandimento il sorprendente percorso del tecnico giallorosso, un’inaspettata forza alla guida della Roma. Intervenuto sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato del percorso di Gian Piero Gasperini con la Roma, sottolineando come, nonostante l’età e l’esperienza, il tecnico continui a sorprendere per la sua capacità di rinnovarsi e ottenere risultati inaspettati. Zazzaroni ha esaminato in particolare la vittoria contro il Midtjylland, una squadra imbattuta fino a quel momento in Europa, e la strategia di Gasperini che ha portato alla conquista di tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni su Gasperini: «Tutto si può dire della sua Roma tranne che…»

Scopri altri approfondimenti

IL COMMENTO - Zazzaroni: "Roma, Gasperini riesce ad essere sorprendente, anche dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo" ift.tt/SXIhG9L Vai su X

Voi avete avuto la stessa impressione? https://bmbr.cc/h4s95sq #Zazzaroni #Roma #Gasperini #Ranieri - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni esalta Conte, Allegri e Gasperini: "Tre allenatori che hanno segnato la storia" - Ivan Zazzaroni, nel suo fondo per il Corriere dello Sport, ha scritto delle tre squadre che guidano la graduatoria dopo dodici giornate: "La sorpresa (assoluta) del primo terzo di campionato ... Scrive tuttonapoli.net

IL PENSIERO - Zazzaroni: "Gasperini, Allegri e Conte: differenti modi di fare calcio vincente" - Ivan Zazzaroni, giornalista, scrive sul Corriere dello Sport: "La sorpresa (assoluta) del primo terzo di campionato non può che essere la Roma, la Roma senza centravanti, la Roma fin troppo consapevol ... Secondo napolimagazine.com

Zazzaroni su Allegri, Conte e Gasperini: "Tre allenatori che hanno segnato la storia" - Dopo le prime otto gare del weekend di Serie A, Ivan Zazzaroni nel suo fondo per il Corriere dello Sport, ha scritto delle tre squadre che guidano la. Si legge su tuttomercatoweb.com