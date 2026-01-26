Benevento Maria Pia De Chiara nuova presidente di Rosa Samnium APS

A Benevento, Maria Pia De Chiara è stata nominata nuova presidente di Rosa Samnium APS, associazione dedicata alla prevenzione oncologica. La sua nomina segna un impegno rinnovato per ampliare i servizi offerti, con un aumento degli screening gratuiti e l’istituzione di un punto di ascolto permanente. Questi interventi mirano a rafforzare l’associazione nel supporto alla salute della comunità locale.

Cambio al vertice dell’associazione di Benevento per la prevenzione oncologica: più screening gratuiti e punto di ascolto permanente. La professoressa  De Chiara  è la cofondatrice dell’associazione, insieme alla  presidente uscente Monica Pica. Il nuovo direttivo è inoltre composto dalla vice presidente  Maria Capozzi  e da  Addolorata Bianco,  Libera Del Grosso,  Luciana De Luca,  Leda Lombardi,  Antonietta Mancino  e  Giovanna Tassella. L’ associazione “Rosa Samnium APS”  ha  sede  a  Benevento, in  via Sandro Pertini, nell’ex Infopoint, nella  struttura  concessa in  utilizzo gratuito dalla Provincia di Benevento  e annovera  oltre 30 iscritte, quasi tutte ex pazienti oncologiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

