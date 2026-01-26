maria pia de chiara nuova presidente della rosa samnium aps

Maria Pia De Chiara è stata eletta nuova presidente della Rosa Samnium APS, associazione impegnata nel volontariato per la prevenzione e la lotta al tumore al seno. L’organizzazione, ispirata dall’impegno del dottor Carlo Iannace, prosegue le sue attività di sensibilizzazione e supporto alla salute femminile. La nomina rappresenta un passo importante nel percorso di continuità e impegno dell’associazione.

La professoressa Maria Pia De Chiara è la neoeletta presidente dell’associazione “Rosa Samnium APS”, attiva nel volontariato per la prevenzione, in particolare delle neoplasie al seno. La professoressa De Chiara è cofondatrice dell’associazione, insieme alla presidente uscente Monica Pica. Il nuovo direttivo è inoltre composto dalla vicepresidente Maria Capozzi e da Addolorata Bianco, Libera Del Grosso, Luciana De Luca, Leda Lombardi, Antonietta Mancino e Giovanna Tassella. L’associazione “Rosa Samnium APS” ha sede a Benevento, in via Sandro Pertini, nell’ex Infopoint, nella struttura concessa in utilizzo gratuito dalla Provincia di Benevento, e annovera oltre 30 iscritte, quasi tutte ex pazienti oncologiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

