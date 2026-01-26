Durante la partita, Tommaso Bellazzini non è stato presente allo stadio. I tifosi della Curva Guasparri hanno rivolto ripetuti cori contro di lui, chiedendo alla società di prendere provvedimenti. Nonostante questo, Bellazzini non ha risposto alle proteste, mantenendo un atteggiamento di silenzio e distacco. La sua assenza ha segnato un episodio significativo in una domenica caratterizzata da tensioni tra i supporter e la squadra.

I reiterati cori nei suoi confronti partiti dalla Curva Guasparri, con l’invito alla società di allontanarlo dalla panchina bianconera, Tommaso Bellazzini non li ha sentiti. Mentre la Robur e lo Scandicci stavano uscendo dagli spogliatoi, il tecnico è stato immortalato a fare benzina in un distributore alle porte della città con l’auto carica di borse e borsoni. In panchina, al suo posto, il match analyst, Giacomo Cioni: a lui il compito di dirigere la squadra data l’assenza del primo allenatore e il secondo, Nico Lelli (nella foto), in tribuna per squalifica. Da capire se l’assenza di Bellazzini sia stata figlia di una scelta del mister o della società: sembra che il tecnico abbia inviato un certificato medico, ma da parte di chi di dovere non è arrivata nessuna comunicazione in merito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bellazzini non si presenta allo stadio. L’incredibile domenica bianconera

