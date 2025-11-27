Tomori | Lo scudetto? Incredibile Nessuno ci dava favoriti Quando arrivammo allo stadio…

Le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, ai microfoni di FilthyFellas sullo scudetto vinto nel maggio del 2022. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori: “Lo scudetto? Incredibile. Nessuno ci dava favoriti. Quando arrivammo allo stadio…”

Leggi anche questi approfondimenti

#Tomori: "#Milan, la miglior scelta che potessi fare. #Scudetto 2022, incredibile. Su #Ibrahimovic e #Maldini ..." - facebook.com Vai su Facebook

. @fikayotomori_: " @acmilan, la miglior scelta che potessi fare. #Scudetto 2022, incredibile. Su @Ibra_official e #Maldini ..." - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori #Ibrahimovic Vai su X

Tomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Scudetto 2022? Incredibile" - Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni: Sulla nazionale inglese: "Ho parlato durante l'estate con Thomas Tuchel per conoscere le ... milannews.it scrive

Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro"Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il ... - Il difensore rossonero ha ricordato lo scudetto del 2022 e ha raccontato le sfide con Ronaldo e Ibrahimovic Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podca ... Scrive msn.com

Tomori: "Ibra è la persona più competitiva che io abbia mai conosciuto nella mia vita, in tutto. Leao è da Pallone d'oro" - Tomori: "Milan miglior scelta che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro. Si legge su msn.com