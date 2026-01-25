Minneapolis Natalie Portman condanna l' ICE | Impossibile ignorare è un momento terribile

Natalie Portman ha espresso la propria condanna verso l’ICE e l’amministrazione Trump in seguito alla morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, per mano degli agenti federali. L’attrice ha commentato come questo episodio rappresenti un momento difficile e difficile da ignorare, evidenziando l’importanza di riflettere sulle conseguenze delle politiche di immigrazione e sicurezza adottate di recente.

Natalie Portman condanna l ‘ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) e l’amministrazione Trump dopo che gli agenti federali hanno ucciso Renee Good e Alex Pretti, due cittadini statunitensi innocenti, a poche settimane di distanza. “Purtroppo il nostro Paese sta attraversando un momento terribile, con il governo federale che attacca i civili nelle nostre stesse città”, ha detto l’attrice Premio Oscar parlando dal Sundance Film Festival a Park City, Utah. “Sono davvero fortunata a trovarmi qui, in una comunità gioiosa e creativa, a festeggiare un film di cui siamo davvero orgogliosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

