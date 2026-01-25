Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie. La loro denuncia si inserisce nel contesto di un momento di attenzione crescente sulla questione dei diritti umani negli Stati Uniti, portando alla ribalta questioni di giustizia e responsabilità. La vicenda, che ha coinvolto anche un recente omicidio, ha suscitato riflessioni e discussioni a livello internazionale, anche al Sundance 2026.

A smuovere il Sundance 2026 non è stato un film shock, ma la realtà: il recente omicidio di un uomo da parte di agenti federali e la protesta frontale di due voci hollywoodiane come Natalie Portman e Olivia Wilde. Al Sundance 2026 Natalie Portman e Olivia Wilde interrompono la retorica del red carpet e puntano i riflettori sulla violenza dell'ICE, tra denunce pubbliche, pin di protesta e un attacco diretto ai premi che ignorano registe e film diretti da donne. Portman tra attivismo e cinema: la denuncia della brutalità ICE Arrivata al festival per promuovere The Gallerist di Cathy Yan, Natalie Portman ha scelto la conferenza stampa anziché i tappeti rossi per un discorso politico molto esplicito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interneA Minneapolis, la popolazione ha deciso di sospendere le attività quotidiane, protestando contro l’Ice e le sue pratiche.

Omicidio di Renee Good, ancora proteste a Minneapolis contro l’Ice: in centinaia davanti a un hotel che ospita agenti federaliA Minneapolis, le proteste continuano per il terzo giorno consecutivo in risposta all’omicidio di Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell’ordine federali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inizia oggi l’edizione 2026 del Sundance Film Festival; 16 Film da non perdere al Sundance Film Festival 2026; Tutto quello che devi sapere sul Sundance Movie Pageant 2026; Il Sundance Movie Competition si prepara a dire addio a Park Metropolis e Robert Redford.

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: Stanno uccidendo le personeA smuovere il Sundance 2026 non è stato un film shock, ma la realtà: il recente omicidio di un uomo da parte di agenti federali e la protesta frontale di due voci hollywoodiane come Natalie Portman e ... movieplayer.it

Natalie Portman e Jenna Ortega al Sundance contro l'ICE: Governo abusivo e totalitarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Natalie Portman e Jenna Ortega al Sundance contro l'ICE: 'Governo abusivo e totalitario' ... tg24.sky.it

Scarlett Johansson e Natalie Portman sono due facce della stessa idea di star moderna: entrambe partite giovanissime, ma con traiettorie diversissime. Scarlett gioca sul magnetismo e sul non detto, è presenza pura e riesce a passare dai blockbuster ai film d’ - facebook.com facebook