Battipagliese solida e concreta | 2-0 al Salernum Baronissi

Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Salernum Baronissi. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica davanti ai propri tifosi. Un risultato importante che testimonia il buon rendimento e la continuità della formazione in questa stagione.

Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese vince con autorità imponendosi per 2-0 davanti al pubblico di casa. La formazione bianconera prende subito in mano il controllo della gara, mostrando intensità e organizzazione sin dalle prime battute. Dopo meno di un minuto arriva anche un gol annullato per posizione irregolare, preludio a un primo tempo giocato stabilmente nella metà campo avversaria. La pressione dei padroni di casa viene premiata nel finale della prima frazione: su calcio piazzato battuto dalla trequarti, un difensore trova l'inserimento giusto e colpisce di testa, firmando il vantaggio e sbloccando una partita fino a quel momento dominata.

