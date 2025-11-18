Ariete solida e concreta Ecco la vittoria attesa

L’Ariete Pvp torna a vincere nel girone G di serie B2 femminile, superando 3-0 il Cip Ghizzano Pall. I° Giglio (25-14, 25-18, 25-14). Prestazione di grande solidità della squadra di Massimo Nuti che ha vissuto momenti d’inferno sul tramonto del primo parziale quando Ester Grucka si è accasciata a terra dolorante al gomito. Per lei infortunio tutto da valutare. Dal punto di vista del campo e del carattere, invece, niente da dire alle pratesi. Coach Nuti parte con Grucka in regia, Fanelli opposto, Nesi in attacco con Saletti, acciaccata, ma presente, Mattei e Cecchi al centro e Conticini libero. Primo set che inizia all’insegna dell’equilibrio (6-6). 🔗 Leggi su Lanazione.it

