Solida intensa e concreta | l' OraSì torna a vincere al PalaCosta battuta Chiusi
Decima giornata di campionato e vittoria netta per l’OraSì Ravenna, che supera l’Umana San Giobbe Chiusi al PalaCosta con il punteggio di 90-62. Una prestazione solida, intensa e concreta, in cui i giallorossi hanno ritrovato fiducia e precisione, costruendo la vittoria con una difesa attenta e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
