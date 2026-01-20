Serie A stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada

L'Osservatorio valuterà nelle prossime ore un possibile blocco delle trasferte per Roma e Fiorentina, a seguito degli incidenti avvenuti sull'Autostrada A1. La decisione potrebbe influire sulla partecipazione delle rispettive tifoserie alle partite in programma, evidenziando l'importanza di garantire sicurezza e rispetto negli eventi sportivi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si valutano le misure più appropriate.

Scontri in autostrada: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?Domani si terranno riunioni al Viminale e all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per discutere della possibile sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli scontri avvenuti in autostrada.

