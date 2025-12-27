Osimana torna Persiani | Vi aspetto tutti al Diana

Colpi sotto l’albero per l’ Osimana (Eccellenza) che inserisce nel proprio organico un attaccante e un centrocampista. C’è il ritorno dell’enfant du pays, osimano doc, Francesco Persiani che sale da Chiesanuova dove nelle ultime giornate si era messo in mostra con una doppietta segnata alla Fermana, quest’ultima attuale capolista solitaria del massimo campionato regionale. Persiani, classe 2002, è una "punta centrale dotata di ottime qualità tecniche e spiccato senso del gol" fanno sapere dalla società giallorossa. La punta ‘senzatesta’ dopo aver mosso i primi passi con l’Osimana è approdato nei settori giovanili dell’Ascoli dove in una stagione ha messo a segno anche 14 reti e poi del Teramo prima di vestire le maglie di Giulianova in Eccellenza (quattro reti), L’Aquila in D e Chiesanuova la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

