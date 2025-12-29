Basket serie B | Pielle Turchetto dopo la vittoria contro Pesaro | Abbiamo un' identità difensiva che ci fa vincere certe partite
Dopo la vittoria contro Pesaro, Turchetto della Pielle Livorno sottolinea l'importanza dell'identità difensiva della squadra, che contribuisce ai risultati positivi. La formazione toscana conclude il 2025 al primo posto in classifica, condividendo la leadership con Virtus Roma. La partita si è conclusa con il punteggio di 67-58, segnando un momento importante per la squadra nel campionato di serie B.
La Pielle Livorno chiude il 2025 con il successo 67-58 contro Loreto Pesaro e può festeggiare la fine dell’anno al primo posto in coabitazione con la Virtus Roma. Una vittoria netta per i biancoblù nonostante una gara non bellissima e condizionata dalle basse percentuali al tiro, come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket, serie B | Pielle, Turchetto 'pesa' la vittoria con Quarrata: "Non era scontato essere a punteggio pieno dopo tre gare". VIDEO
Leggi anche: Basket, serie B | Turchetto dopo la vittoria contro Luiss: "Se giochiamo così ci possono battere in pochissimi"
La Pielle Livorno batte Pesaro e chiude l'anno in vetta; Serie B Nazionale Old Wild West, così gli anticipi della 18^ giornata. Verodol CBD Pielle Livorno qualificata alla Final Four di Coppa Italia; Serie B Femminile: VeroDol CBD Pielle Livorno più forte delle assenze. Siena ko 61-52; Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West Serie B Nazionale – Le ipotesi di parità.
Basket serie B - "La Virtus Roma è davvero forte e completa e ha tutto per fare il grande salto in A2 – spiega coach Lorenzo Pansa - ilrestodelcarlino.it
Serie B - Pielle Livorno, infortunio alla caviglia per Denis Alibegovic - La Verodol Pielle Livorno comunica che, in data 22 dicembre, durante la seduta di allenamento, l’atleta Denis Alibegovic ha riportato una distorsione tibio- pianetabasket.com
Serie B – Pielle Livorno di scena a Piombino - La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, reduce dalla netta vittoria nel big match contro la Luiss Roma (94- basketinside.com
Basket Serie A. Ultima corsa del 2025, ultima tappa di assestamento prima di una serie di gare da non sbagliare. Oggi alle 18 la Una Hotels sarà in scena a Tortona - facebook.com facebook
Classifica Lega Basket Serie A 2025-26 #SkySportBasket #LBA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.