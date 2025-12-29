Basket serie B | Pielle Turchetto dopo la vittoria contro Pesaro | Abbiamo un' identità difensiva che ci fa vincere certe partite

Dopo la vittoria contro Pesaro, Turchetto della Pielle Livorno sottolinea l'importanza dell'identità difensiva della squadra, che contribuisce ai risultati positivi. La formazione toscana conclude il 2025 al primo posto in classifica, condividendo la leadership con Virtus Roma. La partita si è conclusa con il punteggio di 67-58, segnando un momento importante per la squadra nel campionato di serie B.

La Pielle Livorno chiude il 2025 con il successo 67-58 contro Loreto Pesaro e può festeggiare la fine dell’anno al primo posto in coabitazione con la Virtus Roma. Una vittoria netta per i biancoblù nonostante una gara non bellissima e condizionata dalle basse percentuali al tiro, come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

