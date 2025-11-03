Basket serie B | Pielle in volata con San Severo Turchetto non si accontenta | Vittoria pesante ma dobbiamo essere più cinici
Quarto successo consecutivo per la Pielle Livorno che si conferma nel gruppone in testa al girone B grazie al 73-69 rifilato a San Severo, squadra rivelazione di questo campionato che veniva da sei successi di fila. Nella consueta conferenza stampa di fine gara coach Andrea Turchetto ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La classifica dopo le prime 5 giornate di Serie A @UnipolCorporate con la nuova capolista @DerthonaBasket: in che posizione si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
La competizione organizzata da Lega Basket Serie A e riservata alle formazioni Under 19 dei club di Serie A è giunta quest'anno alla settima edizione. Le novità della prossima edizione Vai su Facebook
Serie B – Pielle Livorno ferma la striscia vincente di San Severo - Si interrompe a sei il filotto di vittorie consecutive della Allianz Pazienza che, in uno dei più complessi turni domenicali, ... Da basketinside.com
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Allianz Pazienza San Severo in diretta. Live - Secondo impegno in quattro giorni al PalaMacchia per la Pielle Livorno che affronta una lanciatissima San Severo, reduce da sei successi consecutivi. Da livornotoday.it
Serie B - La lunga striscia positiva di San Severo si interrompe a Livorno - Si interrompe a sei il filotto di vittorie consecutive della Allianz Pazienza che, in uno dei più complessi turni domenicali, cade al PalaMacchia contro una ... Scrive pianetabasket.com