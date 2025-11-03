Basket serie B femminile | la Nuova Virtus Cesena sconfitta in casa da Basket Club Valtarese
Nel campionato di serie B di basket femminile la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena viene sconfitta in casa da Basket Club Valtarese: finisce 53-62 per gli ospiti.La partitaEmozioni ed applausi, prima del via per Mara Bianconi, una ex che resterà sempre di casa, premiata con un mazzo di fiori da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La classifica dopo le prime 5 giornate di Serie A @UnipolCorporate con la nuova capolista @DerthonaBasket: in che posizione si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
La competizione organizzata da Lega Basket Serie A e riservata alle formazioni Under 19 dei club di Serie A è giunta quest'anno alla settima edizione. Le novità della prossima edizione - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile: prima sconfitta stagionale per la Chemco Puianello - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Prima sconfitta stagionale in serie B di basket femminile per la Chemco Puianello (10), che perde il big- reggionline.com scrive
Basket Serie B Femminile, continua la corsa dell'Astro in vetta alla classifica - Prosegue la corsa dell’ Astro Cagliari in vetta alla classifica del torneo di Serie B Femminile. Da unionesarda.it
Basket Serie B femminile. Fides a caccia del riscatto. Al PalaOrlandi c’è il Nico!. Il tecnico Fattorini: "Banco di prova molto importante» - Riprendere il cammino dopo la sconfitta di Perugia, anche per onorare la memoria di Lorenzo Renzoni, storico dirigente del ... Da lanazione.it