Basket serie B femminile | la Nuova Virtus Cesena sconfitta in casa da Basket Club Valtarese

Cesenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di serie B di basket femminile la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena viene sconfitta in casa da Basket Club Valtarese: finisce 53-62 per gli ospiti.La partitaEmozioni ed applausi, prima del via per Mara Bianconi, una ex che resterà sempre di casa, premiata con un mazzo di fiori da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

