Basket femminile partita dai due volti | la Nuova Virtus Cesena perde in casa contro Magik Rosa Parma

La partita di basket femminile tra Nuova Virtus Cesena e Magik Rosa Parma si è conclusa con una sconfitta casalinga per le cesenati, che hanno concluso il match con un punteggio di 49 a 62. La gara si è caratterizzata da due volti distinti, evidenziando momenti di buona prestazione alternati a difficoltà, e ha mostrato le potenzialità e le criticità delle due squadre.

Una partita dai due volti, per la Nuova Virtus Cesena contro Magik Rosa Parma, cesenati sconfitte 49 a 62 in casa. Le ragazze di Luca Chiadini reagiscono allo 0-7 subìto nei primi due minuti e mezzo di gara, accendendo l'entusiasmo. Firmano un break fatto di difesa e attacco, trovando in Camilla.

La Nuova Virtus Cesena è un club che promuove il basket come strumento di inclusione e crescita. Attorno alla prima squadra di serie B femminile, il club offre un ambiente che accoglie atlete di diverse età e background, con un'attenzione particolare all'integrazione. Oltre ai successi sportivi, la società si impegna a creare un'area di formazione e sviluppo, valorizzando il valore sociale dello sport e favorendo la partecipazione di tutti.

