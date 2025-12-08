Basket ancora una sconfitta con Lucca per il fanalino di coda CUS Pisa in DR1
Pisa, 7 dicembre 2025 – Ancora una sconfitta per il Cosmocare CUS Pisa, sempre più ultimo, a 4 punti dalle penultime, a poche giornate dalla conclusione del girone di andata del campionato di serie C. Spagnolli e compagni hanno lottato alla pari per tre quarti, finendo poi per cedere nell’ultimo periodo di gioco. . LA CRONACA – Il primo quarto vede il padroni di casa inseguire gli ospiti ( 18-21 ), con 5 punti di un ispirato Spagnolli, ma gli universitari invertono la tendenza nel secondo periodo, in cui, con 3 triple (Burgalassi, Malfatti e Quarta) si aggiudicano a loro volta il parziale ( 21-17 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
