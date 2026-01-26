Bari omicidio Ivan Lopez | chiesti ergastolo per Lepore e 20 anni per Didonna I dettagli del processo

In un procedimento giudiziario a Bari, la Direzione Distrettuale Antimafia ha avanzato richieste di condanna per due imputati coinvolti nell’omicidio di Ivan Lopez. È stato chiesto l’ergastolo per Davide Lepore e 20 anni di reclusione per Giovanni Didonna. Di seguito vengono illustrati i dettagli del processo e le accuse mosse dai magistrati.

Omicidio di mafia a Bari, chiesto ergastolo e condanna a 20 anni. La Dda di Bari ha chiesto la condanna all'ergastolo per Davide Lepore e a 20 anni per Giovanni Didonna, i due imputati in Corte d'Assise per l'omicidio di Ivan Lopez, ucciso la sera del 29 settembre 2021 sul lungomare IX maggio, nel quartiere San Girolamo di Bari, mentre tornava a casa a bordo di un monopattino. La pm Bruna Manganelli ha chiesto 10 mesi di isolamento diurno per Lepore, considerato l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre per Didonna - che avrebbe rubato due auto, una delle quali poi usata per raggiungere la vittima - è stata chiesta l'esclusione dell'aggravante mafiosa e l'assoluzione dall'accusa di porto e detenzione d'arma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

