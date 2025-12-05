Ristoratore ucciso a Vieste | chiesti l' ergastolo per il presunto killer e 20 anni per Troiano
Ergastolo con isolamento diurno per 15 mesi per il 36enne di San Severo, Angelo Bonsanto, e 20 anni per il collaboratore di giustizia Gianluigi Troiano, di Vieste: queste le richieste di condanna avanzate dalla pubblica accusa (pm Ettore Cardinali della Procura presso la Dda di Bari) nel corso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
