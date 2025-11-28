Processo morte Antonella Lopez Dda chiede 20 anni per Michele Lavopa

La Dda di Bari ha chiesto una pena di 20 anni di carcere nei confronti di Michele Lavopa, accusato della morte di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore mentre si trovava nella discoteca Bahia a Molfetta, nella notte tra il 21 e il 22 settembre del 2024.Secondo le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

