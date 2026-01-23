Lucca è nuovo giocatore del Nottingham Forest arriva in prestito con diritto di riscatto

Lorenzo Lucca, nuovo acquisto del Nottingham Forest, arriva in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver lasciato l’Udinese e aver avuto un’esperienza a Napoli, l’attaccante italiano si trasferisce in Inghilterra. Questa operazione segna un nuovo passo nella sua carriera internazionale, offrendo al giocatore l’opportunità di confrontarsi con la Premier League.

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, ora è ufficiale. L’attaccante ex Udinese era arrivato a Napoli la scorsa estate per circa 40 milioni. Ha firmato col club inglese per un prestito con diritto di riscatto di circa 35-40 milioni. “Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un’opzione per rendere permanente l’accordo in estate”, si legge sul sito ufficiale del club inglese. Checking out The City Ground. pic.twitter.com0pZxURmoRs — Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lucca se ne va in prestito al Nottingham Forest, in programma le visite mediche (Fabrizio Romano)Lucca si trasferisce in prestito al Nottingham Forest.

Napoli, Lucca è il primo a partire: va in prestito al Nottingham Forest. Lang-Gala, ci siamoNapoli annuncia il trasferimento di Lucca al Nottingham Forest, in prestito oneroso di un milione di euro con opzione di riscatto a quaranta milioni.

Lucca è un nuovo giocatore del Nottingham ForestAdesso è ufficiale: Lorenzo Lucca è passato Nottingham Forest. Ad annunciare il trasferimento in Premier dell'ormai ex attaccante del Napoli è lo stesso club ... tuttojuve.com

UFFICIALE - Napoli, addio Lucca: va al Nottingham ForestL’attaccante italiano ha disputato un’ottima stagione nella massima serie italiana nel 2024/25 ed è stato il miglior marcatore dell’Udinese, mettendo a segno 14 reti. Arrivato inizialmente in prestito ... fantacalcio.it

