Baracche in fiamme | incendio al Ponte all' Indiano FOTO

Un incendio ha interessato alcune baracche situate nei pressi di Ponte all'Indiano, coinvolgendo materiali di scarto e strutture abitative temporanee. L'evento ha interessato persone senza fissa dimora presenti nell'area, richiedendo l'intervento delle squadre di emergenza. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Incendio di masserizie e baracche, abitate da persone senza fissa dimora, nei pressi di Ponte all'Indiano. È successo questo pomeriggio intorno alle 14, con un'alta e densa colonna di fumo che si è alzata da sotto il ponte e ben visibile anche da molto distante.Sul posto, da via dell'Isolotto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla cittàOggi a Firenze, sotto il Viadotto dell’Indiano, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e masserizie di persone senza fissa dimora. Incendio vicino al ponte, fiamme alte e fumo visibile in paeseQuesta mattina a Vernasso, frazione di San Pietro al Natisone, si è sviluppato un incendio nelle vicinanze del ponte sulla strada statale SS 54 – via Alpe Adria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Due incendi sotto i portici di Porta Palazzo a Torino a breve distanza l'uno dall'altro: piromane o lite fra senza tetto?. Incendio sotto il ponte all'Indiano di Firenze: in fiamme baracche di senza fissa dimoraIntervento dei Vigili del Fuoco oggi sotto il ponte all'Indiano a Firenze, dove un incendio ha coinvolto alcune baracche, sterpaglie e masserizie di ... gonews.it Baracche in fiamme sotto il viadottoFIRENZE: L'incendio, divampato nel primo pomeriggio, è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra e un’autobotte ... toscanamedianews.it MASERA, AUTO IN FIAMME SULLA STATALE 337 Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, per l’incendio di un’autovettura a Masera, lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo. Fortunat - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.