Baracche e masserizie nuovo incendio sotto al ponte all’Indiano a Firenze

Un nuovo incendio si è verificato questa mattina nell’area di via dell’Isolotto, a Firenze, nei pressi del Ponte all’Indiano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato un accumulo di baracche e masserizie nella periferia ovest della città. L’incidente si aggiunge alle recenti criticità legate alla gestione di zone di disagio nella zona.

FIRENZE – Torna l’allarme roghi nella periferia ovest di Firenze. Dalle 11 di oggi (26 gennaio9, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono impegnati per un violento incendio che ha colpito un ammasso di baracche e masserizie in via dell’Isolotto, nell’area situata subito dopo il Ponte all’Indiano, nei pressi dell’ex campo nomadi. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra supportata da un’autobotte. Grazie al rapido intervento dei pompieri, il rogo è stato dichiarato sotto controllo nel giro di un’ora, ma le operazioni di bonifica si sono rivelate particolarmente delicate. Durante lo smassamento delle macerie fumanti, infatti, il personale ha rinvenuto e messo in sicurezza diverse bombole di gas Gpl, la cui presenza rappresentava un gravissimo rischio di esplosione per i soccorritori e per l’area circostante.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

