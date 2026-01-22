Oggi a Firenze, sotto il Viadotto dell’Indiano, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e masserizie di persone senza fissa dimora. L’intervento dei Vigili del fuoco, avvenuto nel pomeriggio, ha permesso di domare le fiamme e di limitare i danni. L’incidente ha provocato una colonna di fumo visibile in tutta la zona, senza segnalare feriti.

Sul posto una squadra e un'autobotte. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio per il quale si è alzata una evidente colonna di fumo.

© Firenzepost.it - Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla città

Incendio: bruciano rifiuti alle porte di Firenze, alta colonna di fumo visibile dalla cittàNella giornata del 18 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso una struttura di stoccaggio rifiuti a San Donnino, vicino a Firenze.

